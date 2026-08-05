The Sun: напавшая на людей в Лондоне страдает психическим расстройством

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Напавшая на людей в центре Лондоне страдает психическим расстройством, сообщила газета The Sun.

По информации журналистов, на месте ЧП найдены ножницы.

О нападении в британской столице стало известно 5 августа. Инцидент произошел в районе Ковент-Гарден. Как писали СМИ, пострадали четыре человека, их доставили в травматологический центр. Полиция задержала 47-летнюю женщину.

Ранее популярного мексиканского блогера Сезара Гастелума застрелили во время прямого эфира в TikTok. Преступление произошло в городе Кульякан, столице штата Синалоа. Утверждалось, что убийство было совершено на фоне продолжающегося всплеска насилия в регионе, где продолжается активное противостояние преступных группировок.

