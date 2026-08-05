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05 августа, 13:15

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NYT: сотрудницу полиции в Нью-Йорке обвинили в покушении на убийство за помощь сыну

Сотрудницу полиции в Нью-Йорке обвинили в покушении на убийство за помощь сыну

Фото: 123RF.com/vankok

Высокопоставленной сотруднице полиции Нью-Йорка предъявили обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники в полиции города.

По данным издания, женщина по имени Дженнифер Лакард помогла своему сыну скрыться с места стрельбы в Бронксе. Инцидент произошел 29 июня у здания суда, когда ее 20-летний сын Чейз Лакард открыл огонь по группе людей. Никто не пострадал.

После стрельбы молодой человек сел в поджидавшую его машину, за рулем которой находилась его мать. Следствие установило, что в автомобиле также был отец стрелявшего Джеймс Лакард, однако ему пока не предъявлены обвинения.

Самого Чейза Лакарда задержали и обвинили в сговоре, покушении на убийство и незаконном владении огнестрельным оружием. По информации телеканала ABC, он состоит в одной из банд, а стрельба связана с конфликтом между группировками.

В 2024 году Лакарда-младшего уже задерживали после того, как он направил пистолет на полицейского. Тогда страж порядка ранил его в ногу.

Ранее нелегальный мигрант пытался задавить на автомобиле сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции США. Уточнялось, что во время задержания водитель протаранил служебную машину, проигнорировал приказы и направил авто на офицера.

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