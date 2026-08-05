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05 августа, 16:37

Технологии

Google может начать отключение "Google ассистента" с 4 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Google начнет отключать "Google ассистент" на мобильных устройствах с 4 сентября, заменяя его ИИ-помощника Gemini. Об этом сообщается в письмах, которые корпорация, предположительно, разослала пользователям, передает ТАСС.

Согласно уведомлению, после 4 сентября процесс отключения займет еще несколько недель. После этого воспользоваться сервисом будет нельзя ни на основном мобильном устройстве, ни на планшете, ни на сопряженных гаджетах. При вызове помощника фразой "Привет, Гугл" будет запускаться уже Gemini.

Для замены "Google ассистента" на Gemini Android-устройство должно соответствовать минимальным системным требованиям, а сам сервис – быть доступным в регионе использования. В России полноценное использование Gemini ограничено.

Ранее диалоги клиентов китайского чат-бота DeepSeek, включая рабочие документы и личные сообщения, попали в открытый доступ через Google. При использовании специального запроса в поисковике отображались переписки пользователей. Причиной утечки стала индексация поисковой системой публичных ссылок на чаты.

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