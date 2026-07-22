Переписки пользователей DeepSeek попали в открытый доступ через Google

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Диалоги клиентов китайского чат-бота DeepSeek, включая рабочие документы и личные сообщения, оказались в открытом доступе. Об этом сообщает газета "Известия".

При использовании специального поискового запроса в Google в результатах отображаются переписки пользователей. Переход по ссылке позволяет увидеть названия отправленных документов, все заданные вопросы и полученные от DeepSeek ответы.

Причиной утечки стала индексация поисковой системой публичных ссылок на чаты. Такие страницы пользователи создавали самостоятельно, чтобы передавать информацию третьим лицам.

При этом накануне в компании MWS AI утверждали, что новых утечек переписок с ChatGPT или DeepSeek не зафиксировано, а найденные страницы могут быть старыми.

Ранее сообщалось, что основатель DeepSeek Лян Вэньфэн стал самым богатым среди создателей ИИ-моделей. Его состояние увеличилось с 16,7 миллиарда долларов до 36 миллиардов всего за один день. Таким образом, суточный прирост составил 116%, а с начала года – 124%.