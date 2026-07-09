Эксперт Хафизов назвал главные отличия ИИ-персонажа от живого человека

Люди стали больше доверять ИИ-персонажам, чем реальным людям, выяснили ученые. Почему так происходит и как отличить виртуальный аватар от живого человека, разбиралась Москва 24.

Под маской нейросети

Изображения лиц, сгенерированные искусственным интеллектом, вызывают больше доверия, чем фотографии реальных людей. К такому выводу пришли авторы исследования из Ланкастерского, Стэнфордского и Калифорнийского университетов.

В первом эксперименте 169 участников оценивали 96 изображений лиц, определяя, реальные они или сгенерированные ИИ. В итоге средняя точность ответов составила всего чуть больше половины – 58,4%. То есть фактически шанс угадать составил 50 на 50.

Во втором новую группу попросили проанализировать свою степень доверия фото по шкале от 1 (полностью не доверяю) до 7 (всецело доверяю). В итоге реальные люди получили самый низкий средний рейтинг – 4,03, а два типа ИИ-синтезированных вариантов оценили выше: GAN-генерация набрала 4,36, а диффузионная модель (DM) – 4,70.



GAN-генерация – процесс создания новых, реалистичных данных (изображений, текстов, аудио) с помощью генеративно-состязательных сетей. Диффузионная – тип модели, которая создает изображения путем постепенного "очищения" случайного шума.



По словам одного из авторов работы Алексис Макгуайр, выявленный парадокс свидетельствует о том, что оценка реалистичности и достоверности может регулироваться разными когнитивными системами.





Алексис Макгуайр один из авторов исследования Наше исследование показывает, что людей легко обмануть с помощью изображений, созданных искусственным интеллектом.<...> Важно информировать общественность о простоте создания таких изображений, потенциальных злоупотреблениях и способах сделать людей жертвами.

Специалист предупредила, что лица, созданные с помощью новейшей технологии цифрового моделирования, могут способствовать общему снижению доверия в обществе. По мере того как ИИ-изображения становятся все более реалистичными и общедоступными, растет частота их использования в манипулятивных и эксплуататорских схемах, уверена Макгуайр.

Законы привлекательности

Создание цифровых аватаров и ИИ-фотографий становится все более популярным, особенно среди предпринимателей и экспертов, которым важно ежедневно создавать контент для аудитории. Об этом Москве 24 рассказал ИИ-специалист, видеомаркетолог Винер Хафизов.

По его словам, чтобы создать своего цифрового двойника, требуется один раз записать живое видео продолжительностью две-три минуты.

"Человек должен смотреть прямо в камеру, также важно заснять профиль. В кадре обязательны жестикуляция, улыбка и мимика, поскольку ИИ сканирует именно то, что видит. Монотонное выражение лица будет скопировано без изменений", – разъяснил эксперт.

Система фиксирует все движения рук и жесты. Затем материал загружается в специальную программу, которая мгновенно создает ИИ-версию реального человека.





Винер Хафизов ИИ-специалист, видеомаркетолог В ту же программу загружается двух-трехминутная аудиозапись с различными интонациями, тембром, скоростью и особенностями речи. Это позволяет сгенерировать голосовую модель. А для другой специальной программы подготавливается любой текст для аватара: в дальнейшем достаточно вставлять новый для получения других видео.

Некоторые нейросети объединяют все этапы в одном интерфейсе, однако пока их качество уступает системе из нескольких действий, уточнил специалист.

"Вместе с тем у этих тенденций есть тревожная закономерность. При появлении новых технологий их первыми и наиболее активно начинают использовать мошенники. Они хорошо ориентируются в рыночных новинках и изобретениях и сразу берут в оборот", – заверил Хафизов.

В частности, цифровые аватары обманывают людей, выдавая себя за родственников или друзей. Также ИИ-фото используют на сайтах знакомств, чтобы ввести в заблуждение спутника или спутницу, отметил эксперт.

"Несмотря на высокое качество ИИ-контента, отличить его от реального все же возможно. В видеороликах с цифровыми аватарами стоит обращать внимание на руки: иногда вместо пяти пальцев может быть, например, семь. Также важна динамика движений: у нейросетей она остается более плавной и менее живой, чем у настоящего видео, создавая легкий "эффект робота", – рассказал он.

Кроме того, аватары выглядят слишком идеально: в отличие от них, у живого человека видны морщинки, заломы и мелкие детали внешности.

"Голос ИИ, даже при схожести, может казаться слегка монотонным и медленным. На фотографиях разницу можно заметить при сильном приближении: тогда становятся видны неестественные положения частей тела и возможные диспропорции, например несоответствие размеров головы и туловища. Нейросеть подставляет реальное лицо под нарисованное тело, и паззл не всегда совпадает", – заключил Хафизов.

Массовое увлечение ИИ-изображениями и видео связано с визуальным эффектом симметрии и гармонии, которые эти технологии создают. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.

По ее словам, гармоничное лицо воспринимается как символ красоты и доверия, поэтому сглаживание углов и приближение к идеалу делает образ более привлекательным и безопасным. В то же время у людей с ярко выраженными чертами лица такой контент может вызывать неоднозначные чувства. Они основаны на неосознанном переносе своего образа и опыта на текущего человека.

"Тенденция усиливает раскол между миром ИИ и живыми людьми, углубляя недоверие. Человек бессознательно задается вопросом, правда ли то, что он видит? Это ведет к расщеплению: с одной стороны, есть желание доверять, с другой – сомневаться", – уверена психолог.

Например, при онлайн-знакомствах пользователь, увидевший привлекательный аватар, сначала испытывает полное принятие. Но, столкнувшись с обманчивостью внешности, формируется недоверие. Приходится "сшивать" эти два полюса и вырабатывать новую установку: собеседник может быть красивым и гармоничным, но при этом мошенником, объяснила Сулим.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии В целом желание создавать привлекательный образ имеет глубокие исторические корни. Особенно оно усилилось сейчас, в эпоху нарциссизма. При этом человек настолько устал от нарисованных видео и картинок, что все больше стал ценить естественность и живость.

По ее словам, главная опасность чрезмерной фиксации на внешнем совершенстве заключается в том, что она препятствует проявлению теневых сторон личности. Кроме того, это лишает человека внутренней целостности и способности гибко реагировать на разные обстоятельства.

В результате снижается эффективность в достижении целей, а также утрачивается контакт с собственными чувствами. С этим необходимо вести осознанную работу, заключила Сулим.

