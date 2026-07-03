Филолог Жаринов: популярность ИИ-произведений не угрожает большой литературе

Книги, сгенерированные нейросетями, захватили российский рынок и обгоняют по спросу традиционную литературу, сообщили СМИ. С чем это связано и заменят ли нейросети писателей, разбиралась Москва 24.

Идеальная бизнес-модель?

Произведения, созданные искусственным интеллектом, стремительно обгоняют по продажам в РФ книги, написанные реальными авторами. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

По данным СМИ, ИИ-литература проходит минимальную правку и генерируется по запросам на основе уже опубликованных книг. Число подобных работ по итогам 2025 года выросло на 70%, а рыночный объем сегмента оценивается в 8,6 миллиарда рублей. При этом к концу 2026-го он может вырасти на 10 миллиардов, рассказали журналистам опрошенные аналитики.

По их словам, алгоритмы виртуальных площадок чаще продвигают работы, появляющиеся с высокой периодичностью. В этом смысле написанные ИИ произведения получают преимущество перед классической литературой, так как их создание занимает значительно меньше времени.

В топе нейросетевых жанров – романы, попаданчество (перемещение героя из привычной реальности в иной мир), литРПГ (традиционное повествование с элементами компьютерной игры), детективы, любовная фантастика и новеллы. Все работы объединяют типичные персонажи, стандартные сюжетные ходы и доступный язык, что делает произведения понятными для широкой публики.

В качестве яркого примера подобных авторов кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов привел писателя-фантаста Тима Баучера, который примерно за год создал почти 100 произведений при помощи искусственного интеллекта. Однако, несмотря на внушительный объем, продажи его книг довольно низкие. Это демонстрирует разрыв между количеством написанных текстов и их коммерческим успехом, сказал эксперт Москве 24.





Игорь Качалов кандидат экономических наук, маркетолог Более того, некоторые специалисты утверждают, что могут определить текст, созданный нейросетью, уже с третьего абзаца. ИИ эффективно выполняют синтаксическую и лексическую правку, могут переписывать известные произведения, но не способны создавать принципиально новые сюжетные ходы, образы, эмоции или персонажей.

Наибольший успех достигается теми авторами, которые детально прорабатывают характеры, сюжетные повороты и неожиданности. Нейросеть в таком случае лишь выполняет финальную обработку готового материала, заключил Качалов.

В свою очередь, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал Москве 24, что создание книг с помощью ИИ может быть оправдано с точки зрения бизнес-модели.

Основная причина кроется в существенной экономии на авторских гонорарах: в традиционном издательском деле расходы на оплату труда квалифицированных журналистов, филологов и публицистов составляют одну из наиболее значительных статей бюджета. Это заметно удорожает конечный продукт.



"Кроме того, современные издательства крайне редко выпускают литературу в бумажном виде. Для ИИ-книг физическая версия не требуется – публикация происходит в электронных сетях", – пояснил эксперт.

Также специалист подчеркнул, что благодаря ИИ можно без трудозатрат тестировать форматы, проверять их на аудитории и на основе полученных данных строить дальнейшую работу.

Писатели – на покой?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Популярность произведений, созданных искусственным интеллектом, объясняется общим ростом интереса к этой теме, отметил в разговоре с Москвой 24 филолог-культуролог Николай Жаринов.

По его мнению, с точки зрения массовой литературы нейросети способны производить тексты значительно эффективнее людей. Более того, ИИ-чтиво может составить конкуренцию авторам, которые создают книги по стандартным лекалам: например, любовные романы и избитые детективы.





Николай Жаринов филолог-культуролог Все дело в огромной базе сюжетов: нейросети легко выявляют шаблоны и создают компиляции, делая это быстрее и дешевле человека. Это, по сути, ничем не отличается от работы авторов массовой литературы, за исключением скорости. Таким образом, в этом секторе может произойти изменение рынка, потому что подобная литература создана для извлечения прибыли: чем дешевле и быстрее удается написать, тем выгоднее.

Однако специалист убежден, что такое чтиво никогда не заменит большую литературу, отличающуюся глубиной, масштабом замысла, сложностью формы и влиянием на культуру.

"Нейросети не смогут повторить Толстого или Гоголя, а также не дотянутся до уровня современных крупных авторов вроде Мишеля Турнье или Джулиана Барнса. ИИ лишен сознания и действует по заданной траектории, не выходя за пределы, тогда как искусство не сводится к алгоритмам", – объяснил Жаринов.



По его мнению, технологии не приведут к исчезновению писателей, но процесс трансформируется и станет более элитарным. Он сравнил это с появлением автомобилей, после которого лошади не исчезли, а стали предметом роскоши.





Николай Жаринов филолог-культуролог Нельзя сказать, что ИИ-книги могут нести угрозу для человека. Вряд ли подобные тексты являются самым опасным фактором среди множества других, влияющих на мозг. Социальные сети с бесконечным думскроллингом представляют гораздо более серьезную проблему, чем чтение книг, построенных на промптах.

С учетом того, что такие произведения по своему качеству сопоставимы с второсортными детективами и любовными романами, и их аудитория, скорее всего, будет той же, заключил Жаринов.

