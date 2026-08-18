Собянин сообщил об уничтожении с вечера 180 беспилотников в Московском регионе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В период с вечера понедельника, 17 августа, до 05:00 утра вторника, 18 августа, в сторону Московского региона летели 620 украинских БПЛА. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, 180 дронов было уничтожено в Московском регионе. На местах падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

В связи с атакой столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево работают в особом режиме. Прием и выпуск рейсов выполняются по согласованию с соответствующими органами.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании авиагаваней. Уточнять статус рейса рекомендуется с помощью онлайн-табло.