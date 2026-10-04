Фото: vk.ru/mid

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев, заявила, что "убийцы возвращаются на место преступления".

"Пиар на крови", – приводит ее слова "Комсомольская правда".

Ранее агентство DPA писало, что Мерц и министр экономики ФРГ Катерина Райхе прибыли с необъявленным визитом в украинскую столицу. В поездке их сопровождают представители деловых кругов.

По информации источников в правительственных кругах Германии, канцлер ФРГ намерен объявить о передаче Украине тысяч дронов-перехватчиков и производстве для Киева дальнобойного оружия. На эти цели из бюджетных средств планируется выделить 1 миллиард евро, еще 350 миллионов евро пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры, рассказали журналисты.

До этого неназванный европейских дипломат сравнил попытки закрыть финансовые потребности Украины с поливанием пустыни. Так он описал ситуацию после очередного запроса Киева на дополнительное финансирование.

В частности, украинский министр финансов Сергей Марченко во время поездки в Брюссель попросил о дополнительных средствах на следующий год. Речь идет о сумме в 69 миллиардов евро.