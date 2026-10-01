Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 09:52

Политика
Главная / Новости /

Le Monde: в ЕС сравнили финансирование Украины с поливанием пустыни

В ЕС сравнили финансирование Украины с поливанием пустыни

Фото: 123RF.com/alfexe

Попытки закрыть финансовые потребности Украины за счет европейских средств напоминают поливание пустыни, заявил неназванный европейский дипломат. Его слова передает News.ru со ссылкой на Le Monde.

Таким образом собеседник журналистов описал ситуацию после очередного запроса Киева на дополнительное финансирование. В частности, министр финансов Украины Сергей Марченко во время поездки в Брюссель попросил о дополнительных средствах на 2027 год. Речь идет о сумме в 69 миллиардов евро.

Данный запрос уже включает обещанные Евросоюзом 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы, а также помощь по двусторонним соглашениям.

В Брюсселе пока намерены изучить потребности Киева и возможные способы их покрытия. Обсуждение ожидается на встречах министров финансов и Европейского совета.

При этом некоторые дипломаты указывают, что украинская сторона еще не использовала 15 миллиардов евро из последнего транша. Кроме того, предоставление новой помощи связано с проведением ряда реформ.

С 2024 года Евросоюз перечислил Украине 8 миллиардов евро из прибыли от замороженных российских активов, о чем ранее рассказал директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. По его словам, свыше 3,5 миллиарда евро были направлены на закупки вооружения.

Читайте также


политика

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика