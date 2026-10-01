Le Monde: в ЕС сравнили финансирование Украины с поливанием пустыни

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Попытки закрыть финансовые потребности Украины за счет европейских средств напоминают поливание пустыни, заявил неназванный европейский дипломат. Его слова передает News.ru со ссылкой на Le Monde.

Таким образом собеседник журналистов описал ситуацию после очередного запроса Киева на дополнительное финансирование. В частности, министр финансов Украины Сергей Марченко во время поездки в Брюссель попросил о дополнительных средствах на 2027 год. Речь идет о сумме в 69 миллиардов евро.

Данный запрос уже включает обещанные Евросоюзом 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы, а также помощь по двусторонним соглашениям.

В Брюсселе пока намерены изучить потребности Киева и возможные способы их покрытия. Обсуждение ожидается на встречах министров финансов и Европейского совета.

При этом некоторые дипломаты указывают, что украинская сторона еще не использовала 15 миллиардов евро из последнего транша. Кроме того, предоставление новой помощи связано с проведением ряда реформ.

С 2024 года Евросоюз перечислил Украине 8 миллиардов евро из прибыли от замороженных российских активов, о чем ранее рассказал директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. По его словам, свыше 3,5 миллиарда евро были направлены на закупки вооружения.

