СВР сообщила о подготовке в ЕС структуры для вывода российских активов из Euroclear

Фото: depositphotos/paulgrecaud

В Евросоюзе на экспертном уровне готовят предложения о создании новой наднациональной структуры, которая может использоваться для размещения российских активов за пределами бельгийского депозитария Euroclear. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) России.

В СВР утверждают, что европейские страны рассматривают такой вариант на фоне опасений по поводу дальнейшего финансирования Украины без использования российских средств.

По данным службы, европейские лидеры также стремятся принять решение до выборов, которые пройдут в ряде стран ЕС в 2027 году. В СВР считают, что после смены власти в этих государствах возможность изъятия российских активов может оказаться под вопросом.

Ранее суд ЕС отказался рассматривать иск Венгрии, которая пыталась оспорить направление доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Инстанция сослалась на отсутствие юрисдикции, увязав вопрос с общей внешней политикой и политикой безопасности союза.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не планирует инициировать переговоры об отмене ограничительных мер со стороны ЕС путем обращения к западным партнерам. Министр акцентировал внимание на том, что подобная стратегия взаимодействия не соответствует внешнеполитическим принципам и национальному достоинству государства.