03 сентября, 04:40Политика
Лавров заявил, что РФ не будет бегать за Европой и просить об отмене санкций
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Москва не намерена добиваться отмены европейских санкций, обращаясь к Западу с просьбами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне общества "Знание" в рамках Восточного экономического форума.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подобная модель поведения противоречит самому духу страны. По словам министра, Россия никогда не выступала инициатором разрыва отношений с Европой и не возводила барьеров – такое решение приняли именно европейские государства.
Лавров отметил, что в Брюсселе, судя по всему, рассчитывали на то, что прежний уровень сотрудничества был критически важен для Москвы, и поэтому российская сторона будет настаивать на возвращении к прошлому формату взаимодействия и умолять о смягчении ограничений.
Ранее глава МИД заявил, что военная активность НАТО в Арктике повышает риски инцидентов, которые могут спровоцировать вооруженную конфронтацию с потенциально катастрофическими последствиями. По его словам, страны Альянса ведут дело к милитаризации региона и созданию там очагов международной напряженности.