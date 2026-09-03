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03 сентября, 04:40

Политика

Лавров заявил, что РФ не будет бегать за Европой и просить об отмене санкций

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Москва не намерена добиваться отмены европейских санкций, обращаясь к Западу с просьбами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне общества "Знание" в рамках Восточного экономического форума.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подобная модель поведения противоречит самому духу страны. По словам министра, Россия никогда не выступала инициатором разрыва отношений с Европой и не возводила барьеров – такое решение приняли именно европейские государства.

Лавров отметил, что в Брюсселе, судя по всему, рассчитывали на то, что прежний уровень сотрудничества был критически важен для Москвы, и поэтому российская сторона будет настаивать на возвращении к прошлому формату взаимодействия и умолять о смягчении ограничений.

Ранее глава МИД заявил, что военная активность НАТО в Арктике повышает риски инцидентов, которые могут спровоцировать вооруженную конфронтацию с потенциально катастрофическими последствиями. По его словам, страны Альянса ведут дело к милитаризации региона и созданию там очагов международной напряженности.

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Сюжет: Санкции
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