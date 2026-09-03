Минпромторг РФ предложил расширить механизм инвестиционных квот "под киль"

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Минпромторг РФ выступил с инициативой расширить программу инвестиционных квот на строительство малых и средних рыбопромысловых судов. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Антон Алиханов.

По его словам, правительство поручило министерству совместно с Минсельхозом и Росрыболовством изыскать средства в курируемых бюджетах для выполнения всех заказов и полной реализации механизма квот "под киль". Алиханов отметил, что предложение уже поддержал помощник президента Дмитрий Патрушев, подтвердив планы по расширению программы.

Министр также добавил, что в текущем году Минпромторг уже направил дополнительные ресурсы на строительство рыбопромыслового флота и продолжит финансирование отрасли в 2027 году.

Он отметил, что система инвестиционных квот предполагает выделение государством квот на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи, переработки или строительство судов. Дополнительно действует госпрограмма крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами.

Ранее Минпромторг разработал проект Стратегии развития отрасли драгоценных металлов до 2035 года. Ведомство предлагает обнулить пошлины на ввоз в Россию драгоценных камней, используемых в качестве вставок в украшения, а также создать ювелирные промышленные кластеры.