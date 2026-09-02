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02 сентября, 21:45

Политика

Американский самолет-разведчик пропал с радаров в Баренцевом море

Фото: 123RF.com/sharuzzaman

Американский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint пропал с радаров после почти часа патрулирования в акватории Баренцева моря севернее Мурманска. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на полетные данные.

Борт вылетел с авиабазы ВВС Великобритании "Милденхолл" на юго-востоке страны 2 сентября примерно в 12:30 по московскому времени и взял курс на север. Он пролетел рядом с Норвегией и вошел в воздушное пространство над Баренцевым морем приблизительно в 15:50.

После этого самолет направился на запад и в 16:40 исчез с радаров в 400 километрах севернее российской границы. Уточняется, что экипаж мог отключить отлеживающие трекеры. При этом его пункт назначения неизвестен.

Ранее самолет-разведчик США Bombardier ARTEMIS II был замечен над акваторией Черного моря вдоль российской границы. Борт американской разведки вылетел с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану" и дважды пролетел примерно до Сочи и обратно.

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