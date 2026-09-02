Собянин: система ПВО отразила атаку еще трех БПЛА на подлете к Москве

Фото: MAX/"Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще три беспилотника, которые направлялись к Москве в среду, 2 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Мэр уточнил, что на месте падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб. Таким образом, на подлете к столице сбили уже 31 БПЛА.

На фоне продолжающейся атаки ограничения введены в столичном аэропорту Внуково. Авиагавань принимает и выпускает самолеты только после согласования с соответствующими органами.

Ранее Собянин сообщал, что всего в период с 08:30 1 августа по 08:30 1 сентября в сторону Московского региона направлялись свыше 8,6 тысячи дронов. Большая часть была ликвидирована на дальних подступах.

