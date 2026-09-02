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02 сентября, 20:08

Экономика

Путин спросил, как удалось вернуть в Россию активы на 6,2 трлн рублей

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин в рамках презентации результатов развития Дальнего Востока поинтересовался у вице-премьера – полномочного представителя российского президента в ДФО Юрия Трутнева, как получилось вернуть в страну активы компаний на 6,2 триллиона рублей.

"Стали больше доверять Родине", – сказал Трутнев.

Он указал, что этому поспособствовали специальные условия на острове Русском, с гибким режимом налогового и валютного регулирования.

В начале июня финская служба принудительного взыскания долгов изъяла российские денежные средства и имущество примерно на 3,7 миллиона евро. Конфискацию активов инициировала государственная энергетическая компания Украины "Нафтогаз" и ее дочерние предприятия.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона готова ответить на возможное изъятие своих активов за рубежом путем конфискации иностранных финансов на своей территории.

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