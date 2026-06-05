Путин: санкции и воровство международных резервов РФ необратимо повлияли на доллар и евро

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Воровство международных активов России и санкции "необратимо повлияли" на доллар и евро, заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.

Он объяснил, что под воровством имеется в виду блокировка международных резервов РФ. Глава России отметил, что размещение активов в долларах, евро или в рамках западной финансовой инфраструктуры может привести к потере доступа к ним для любой страны.

В конце февраля российские международные резервы за неделю увеличились на 13,9 миллиарда долларов и достигли отметки 811,1 миллиарда долларов. Основная причина высоких показателей – положительная переоценка активов.

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что Минфин России разработал законопроекты, которые могут гарантировать стабильное исполнение бюджета, независимо от внешних условий.

По его словам, бюджет подлежит пересмотру, если наблюдаются изменения макроэкономических условий и возникает потребность сконцентрировать ресурсы на ключевых задачах.

