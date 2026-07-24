В ДИТ Москвы напомнили о цифровых сервисах для организации отдыха

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Международный день заботы о себе, который отмечается 24 июля, департамент информационных технологий Москвы напомнил о городских онлайн-сервисах, с помощью которых можно запланировать отдых, найти занятия по интересам и получить новые впечатления. Подборка размещена на портале мэра и правительства столицы.

"Забота о себе помогает сохранять здоровье, фокус и энергию для семьи, работы и активной жизни. И зачастую она начинается с простых вещей: чтения любимой книги, прогулки наедине с собой или похода на тренировку. А цифровые сервисы Москвы подскажут идеи, сэкономят время на поиск и помогут сделать отдых персонализированным. С их помощью в несколько шагов можно выбрать занятие по настроению, например йогу, лекцию или занятие в языковом клубе, прогулку по историческим местам или спокойное чтение рядом с домом", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Для планирования досуга можно воспользоваться сервисом "Мосбилет" на портале mos.ru. Там собрана афиша мероприятий в городских концертных залах, музеях и других учреждениях культуры. Билеты продаются без наценки и сервисных сборов. Пользователям доступны занятия йогой, творческие мастер-классы, лекции и выставки. В сервисе также представлены десятки бесплатных мероприятий, на которые достаточно зарегистрироваться. Раздел "Лето с "Мосбилетом" выступает гидом по самым интересным событиям и подсказывает, где действуют скидки.

Любителям городских прогулок проект "Узнай Москву" предлагает готовые маршруты к историческим достопримечательностям и необычным уголкам города. Доступны экскурсии с дополненной реальностью, виртуальные туры по объектам, обычно закрытым для посещения, авторские маршруты известных деятелей столицы, например режиссера Антона Яковлева, и аудиогиды по галереям. Кроме того, в рамках спецпроекта "Метро в деталях" можно узнать об истории станций. В карточках зданий размещена информация об их создателях и медиаматериалы.

В свою очередь, цифровой туристический сервис Russpass помогает организовать тематические выходные и индивидуальные путешествия по городу и за его пределами. В нем собраны подборки маршрутов, событий и экскурсионных программ. Как отметил в своем блоге Сергей Собянин, с момента запуска сервис превратился в общероссийскую экосистему: он объединяет свыше 70 тысяч предложений в 85 регионах России. Пользователи могут забронировать отель, заказать столик в ресторане, купить билеты в музеи и на речные прогулки. Возможностями сервиса российские и зарубежные туристы воспользовались уже около 115 миллионов раз.

Для тех, кто хочет отвлечься от повседневных забот, сервис "Библиотеки Москвы" на mos.ru подготовил тематические подборки литературы. Одна из них включает книги, помогающие вернуть внутреннее спокойствие, другая адресована тем, кто ищет вдохновение и хочет научиться рисовать. Подборка "Море зовет" объединяет издания разных жанров – от альбомов по живописи до фантастических романов. Любое издание можно забронировать в несколько кликов: достаточно авторизоваться, выбрать удобную городскую библиотеку, где соберут заказ, и забрать его после уведомления в личном кабинете. Для пользования сервисом необходим единый читательский билет. Также в сервисе доступны поиск по автору, жанру и другим фильтрам, информация о новых поступлениях и афиша мероприятий в библиотеках и культурных центрах.

Развлекательные мероприятия также предоставляет проект "Московское чаепитие". В его рамках на Центральном рынке 26 июля состоится "Чайный рейв" с музыкой и дегустациями.

Посетителей ждут интерактивные зоны, где можно будет символически избавиться от стресса, усталости или тревоги. Также там можно будет попробовать фирменный чай "Москва", варенье и мед.