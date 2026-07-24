"Чайный рейв" пройдет на Центральном рынке в Москве 26 июля

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

"Чайный рейв" с музыкой и дегустациями состоится на Центральном рынке 26 июля в рамках проекта "Московское чаепитие". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Посетителей будут ждать с 16:00 до 21:00. Центральным событием станут диджей-сеты "Чайное застолье". Пульт станет настоящим арт-объектом – большим праздничным столом с самоварами и скатертью с фирменными узорами проекта.

Гости смогут продегустировать фирменный чай "Москва", варенье и мед, а также больше узнать о каждом продукте в брендированной зоне "Открытое чаепитие". Также все желающие приглашаются на мастер-класс по приготовлению прохладительных напитков в рамках фестиваля "Ледяной московский чай". Рестораны Sabor de la Vida, "Калинка на Смоленке", "Уголек", "Мясо&Рыба" и "Ухват" расскажут о фирменных рецептах.

Также там откроются интерактивные зоны. В "Чайной ауре" посетителям будет доступен опрос для определения чайного профиля. Всем участникам выдадут карточки с рекомендациями по посещению площадок проекта.

Заработает и стенд "Разгрузись: минус это – плюс лето": посетители смогут символически избавиться от стресса, усталости или тревоги, написав о них на карточке и отправив в шредер, а взамен получить позитивное пожелание.

Самые активные гости сыграют в игры на ловкость и меткость. С 16:00 до 18:00 посетители будут плести венки, а с 18:30 до 20:30 – делать бутоньерки.

Вместе с тем 26 июля в рамках проекта "Лето в Москве" на ВДНХ пройдет фестиваль "Моспитомец". Все желающие смогут познакомиться с питомцами из городских приютов и забрать их домой. Также их ждут мастер-классы и различные активности.

