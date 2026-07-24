Daily Star: президент Бангладеш подал в отставку

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Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин написал заявление об отставке. Об этом сообщила газета Daily Star.

Сам Шахабуддин, комментируя эту информацию, заявил, что ему нечего добавить. При этом местный портал bdnews24 сообщает, что причиной стала болезнь политика.

Ранее Кир Стармер заявил, что покидает пост премьер-министра Великобритании. Он объяснил свое решение тем, что "каждое принятое решение было продиктовано стремлением поставить страну превыше всего".

Новым лидером правящей Лейбористской партии и премьер-министром стал Энди Бернэм. Стармер, в свою очередь, подчеркнул, что планирует поддерживать своего преемника. Тот, по его словам, получит "более сильную и справедливую" Великобританию.

