Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 14:19

Политика
Главная / Новости /

Daily Star: президент Бангладеш подал в отставку

Президент Бангладеш подал в отставку – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/ADEK BERRY/POOL

Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин написал заявление об отставке. Об этом сообщила газета Daily Star.

Сам Шахабуддин, комментируя эту информацию, заявил, что ему нечего добавить. При этом местный портал bdnews24 сообщает, что причиной стала болезнь политика.

Ранее Кир Стармер заявил, что покидает пост премьер-министра Великобритании. Он объяснил свое решение тем, что "каждое принятое решение было продиктовано стремлением поставить страну превыше всего".

Новым лидером правящей Лейбористской партии и премьер-министром стал Энди Бернэм. Стармер, в свою очередь, подчеркнул, что планирует поддерживать своего преемника. Тот, по его словам, получит "более сильную и справедливую" Великобританию.

Читайте также


политиказа рубежом

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика