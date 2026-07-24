Солист "Пиццы" предложил платить музыкантам за обучение ИИ на их песнях

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Разработчики нейросетей должны выплачивать авторам вознаграждение за использование их музыки при обучении ИИ. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил солист группы "Пицца" Сергей Приказчиков.

По словам певца, он не использует нейросети при создании музыки и негативно относится к их внедрению в творчество. При этом музыкант признает, что ИИ уже стал частью музыкальной индустрии и остановить его развитие невозможно.

Он также упомянул, что около 19 композиций музыкального коллектива уже были использованы для обучения нейросети.

"Я думаю, что они должны мне авторские платить ежемесячно. Я не знаю, как, но это идея очень хорошая", – сказал фронтмен группы.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким заявила, что российским школьникам необходимо давать задания, специально рассчитанные на работу с искусственным интеллектом. По ее мнению, это поможет им научиться составлять презентации, монтировать и взаимодействовать с нейросетями, а не использовать программы бездумно.