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24 июля, 17:59

Происшествия

Следов насильственной смерти не нашли на теле предполагаемого сообщника Эпштейна

Фото: Getty Images/Dan Istitene

Вскрытие погибшего модельного агента и фотографа Даниэля Сиада, которого считают предполагаемом сообщником финансиста Джеффри Эпштейна, не показало следов насильственной смерти. Об этом сообщила прокуратура французского Нантера.

"Не было обнаружено следов недавнего насилия, которое могло бы быть связано со смертью", – передает радиостанция Franceinfo заявление ведомства.

При этом экспертиза выявила признаки ухудшения здоровья и перенесенного ранее инфаркта. Последний фактор мог увеличить риски внезапной смерти.

Следствие потребовало провести токсикологическое исследование. Расследование продолжается.

Сиада нашли мертвым в собственном доме. Ему было 69 лет. По информации журналистов, модельного агента заподозрили в подборе девушек для Эпштейна с целью сексуальной эксплуатации.

Американского финансиста арестовали в 2019 году. Его обвинили в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позже в этом году стало известно о его смерти в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

Минюст США в январе 2026 года обнародовал свыше трех миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. В их число вошли порядка двух тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах упоминались и российские политики.

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