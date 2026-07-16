Вэнс заявил, что власти США "облажались" с делом по файлам Эпштейна

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Администрация президента США Дональда Трампа неправильно выстроила коммуникацию вокруг публикации документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна и "облажалась". Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на высказывание вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса в подкасте Джо Рогана.

"Просто облажались. Но думаю ли я, что причина, по которой мы облажались с коммуникацией, в том, что мы пытались что-то скрыть? Нет", – ответил он.

Вэнс уверен, что главной ошибкой стали заявления экс-генпрокурора США Пэм Бонди, которая говорила, что якобы "список клиентов Эпштейна" находится у нее на столе. Также Минюст при Бонди передавал блогерам папки с названиями "Файлы Эпштейна: этап 1" и "Рассекречено".

Вице-президент США уверен, что экс-генпрокурор преувеличила то, что было, а также то, чего не было. При этом Вэнс не считает действия Бонди злонамеренными. Но в итоге на генпрокурора обрушился шквал критики, а доверие администрации Белого дома по обеспечению прозрачности снизилось.

Сам Эпштейн был арестован в 2019 году. Он обвинялся в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что финансист покончил жизнь самоубийством.

В конце 2025 года Трамп подписал законопроект об обнародовании засекреченных материалов по делу финансиста. В опубликованных материалах, в частности, более 3 тысяч раз упоминалось имя президента США. При этом приводятся показания одной из жертв, обвиняющей Трампа в изнасиловании в 13-летнем возрасте. Позже Минюст опроверг причастность лидера страны к обвинениям, заявив, что некоторые документы содержат "ложные и сенсационные утверждения".

