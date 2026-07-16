Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июля, 14:59

Политика

Вэнс заявил, что власти США "облажались" с делом по файлам Эпштейна

Фото: ТАСС/AP Phptp/Nathan Howard

Администрация президента США Дональда Трампа неправильно выстроила коммуникацию вокруг публикации документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна и "облажалась". Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на высказывание вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса в подкасте Джо Рогана.

"Просто облажались. Но думаю ли я, что причина, по которой мы облажались с коммуникацией, в том, что мы пытались что-то скрыть? Нет", – ответил он.

Вэнс уверен, что главной ошибкой стали заявления экс-генпрокурора США Пэм Бонди, которая говорила, что якобы "список клиентов Эпштейна" находится у нее на столе. Также Минюст при Бонди передавал блогерам папки с названиями "Файлы Эпштейна: этап 1" и "Рассекречено".

Вице-президент США уверен, что экс-генпрокурор преувеличила то, что было, а также то, чего не было. При этом Вэнс не считает действия Бонди злонамеренными. Но в итоге на генпрокурора обрушился шквал критики, а доверие администрации Белого дома по обеспечению прозрачности снизилось.

Сам Эпштейн был арестован в 2019 году. Он обвинялся в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что финансист покончил жизнь самоубийством.

В конце 2025 года Трамп подписал законопроект об обнародовании засекреченных материалов по делу финансиста. В опубликованных материалах, в частности, более 3 тысяч раз упоминалось имя президента США. При этом приводятся показания одной из жертв, обвиняющей Трампа в изнасиловании в 13-летнем возрасте. Позже Минюст опроверг причастность лидера страны к обвинениям, заявив, что некоторые документы содержат "ложные и сенсационные утверждения".

Читайте также


судыполитиказа рубежом

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

Вредит ли зарубежное кино россиянам?

Ученые выяснили, что западное кино формирует у молодежи нереалистичные ожидания от жизни

Однако эксперты уверены: не все фильмы влияют на психику одинаково

Читать
закрыть

Как правильно составить рацион?

При составлении меню можно воспользоваться методом "гарвардской тарелки"

Читать
закрыть

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика