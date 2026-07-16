Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир с сообщением "фиатоплот"

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Радиостанция УВБ-76, известная также как радио "Судного дня", вышла в эфир с новым загадочным посланием. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал "УВБ-76 логи".

В 12:24 по московскому времени 16 июля специалистам удалось перехватить сигнал "фиатоплот".

Немного ранее на частотах вещателя было зафиксировано послание на тему ЖКХ. В частности, в эфире прозвучало слово "жилотдел". Пользователи Сети предположили, что речь может идти о жилищном отделе и сфере жилищно-коммунального хозяйства. Но истинный смысл шифровки неизвестен.

При этом в конце июня радио "Судного дня" передало сразу 20 сигналов. Один из них имел двойное сообщение – "флюсобоб" и "долохук". Последним же стало слово "клюквик".