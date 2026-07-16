Учитель Снегуров: меры Минпросвещения против срывов уроков малоэффективны

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Меры Минпросвещения, направленные против срыва уроков, не решают проблему, особенно когда дисциплина нарушается систематически. Об этом заявил заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, историк Александр Снегуров в беседе с Москвой 24.

Речь идет о приказе министерства, регламентирующем порядок реагирования педагогов на плохое поведение школьников, который вступает в силу с 1 сентября. Согласно документу, на первом этапе учителю разрешается сделать устное замечание, а при повторном нарушении – привлечь сотрудника школы, ответственного за дисциплину.

По словам Снегурова, современные дети все чаще ведут себя вызывающе, грубят, отвлекаются от занятий и почти не реагируют на замечания учителей. В таких случаях учитель обычно обращается за помощью к завучу, а тот вызывает родителей.

"Но все снова повторяется заново, процесс превращается в бесконечную карусель замечаний", – сказал учитель.

Снегуров выделил несколько причин низкой эффективности мер. Во-первых, дети активно защищают свои границы и воспринимают замечания как нарушение личного пространства и прав. Общий уровень конфликтности среди школьников значительно вырос.

Во-вторых, наблюдается снижение уважения к школе, педагогам и старшим, а также утрата навыков конструктивного диалога. При этом дисциплинарные меры теряют свою действенность, так как дети не боятся замечаний или вызова родителей, которые не всегда могут повлиять на ситуацию.

Также специалист обратил внимание на семейную обстановку, которая может играть роль в формировании поведения ребенка. Родители могут сами находиться под влиянием ребенка-хулигана и окружать его обожанием, которое не поколеблют никакие замечания.

На фоне этого введение нового порядка фактически закрепило запрет на удаление ученика из класса за срыв урока. Однако на практике во многих школах на уровне дирекции давно действует негласный запрет на такую меру, поскольку никто не знает, что сделает такой ребенок в коридоре.

"Может, просто дождется конца урока, а может, наоборот, продолжит нарушать общий порядок: громить имущество, срывать другие занятия", – привел пример Снегуров.

Для улучшения дисциплины, по его мнению, необходим комплекс инструментов. Прежде всего следует создать атмосферу нетерпимости к нарушениям, где соблюдение правил становится общим делом учащихся, педагогов и администраторов. Полезно проводить специальные внеурочные собрания, на которых дети участвуют в оценке поведения сверстников.

"При этом речь не идет о штрафах или комнатах наказания – воздействие должно быть через совесть. Важно, чтобы ученики выражали солидарное мнение, осуждая безобразное поведение. Если подход будет половинчатым, эффекта не окажется. Коллективное мнение оказывает психологическое воздействие: человеку становится стыдно, и он начинает осознавать свои поступки", – заключил Снегуров.

Ранее Минпросвещения отменило выставление оценок за поведение ученикам первых классов. Уточнялось, что контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка может сопровождаться оценками "образцовое", "допустимое" и "недопустимое" для учеников с 1-го по 8-й класс. В этом году система тестируется в 89 школах.