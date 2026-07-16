ВС РФ ударили "Геранью" по сухогрузу ВСУ в Черном море

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российская армия с помощью БПЛА "Герань-2" атаковала сухогруз, который следовал в порт "Черноморск" Одесской области для доставки груза для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Также ведомство опубликовало ролик с момента удара. На нем видно, как дрон влетает в кормовую часть судна.

Ранее российские войска нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области. Цели были достигнуты благодаря групповым ударам высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА.

До этого Вооруженные силы РФ поразили в порту сейнер, переоборудованный для спуска безэкипажных катеров и патрульного катера. Также военнослужащие с применением двух БПЛА-камикадзе поразили сухогруз.