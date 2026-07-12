ВС РФ поразили паром в порту Черноморска

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские войска нанесли удары по парому в порту "Черноморск" Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В целях снижения возможностей по транспортировке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне нанесены удары с применением БПЛА-К "Герань-4 Сикер" по парому в порту "Черноморск", – говорится в сообщении.

Кроме того, ВС РФ поразили сейнер, переоборудованный для спуска безэкипажных катеров и патрульного катера. Также военнослужащие с применением двух БПЛА-камикадзе поразили сухогруз.

Ранее сообщалось, что расчет БПЛА "Герань" поразил газораспределительную станцию в Краматорске в ДНР, используемую в интересах ВСУ.

Также в районе населенного пункта Губиниха Днепропетровской области расчеты ударных сил БПЛА "Герань" уничтожили склады горюче-смазочных материалов.