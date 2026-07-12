12 июля, 14:15Мэр Москвы
Собянин: средства ПВО сбили еще четыре беспилотника, летевших на Москву
Фото: MAX/"Минобороны России"
Отражена атака еще четырех беспилотников, летевших на Москву 12 июля. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.
Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, указал мэр.
В связи с продолжающейся атакой аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. В аэропорту Жуковский аналогичные ограничения сняты.