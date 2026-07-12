В Минпросвещения заявили о вреде мармелада в виде червей для детей

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В Минпросвещения РФ предупредили о вреде мармелада в виде червей или крови для детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на направленный регионам документ.

Как утверждают в министерстве, желание ребенка попробовать такой мармелад нельзя назвать адекватным. Кроме того, подобный контент может оказывать негативное влияние на пищевой выбор ребенка.

"Нельзя назвать с точки зрения психоневролога адекватным желание ребенка отведать мармелад и другие лакомства в виде червей, крови, фекалий и других абсолютно неприемлемых образов, продиктованных зарубежными видеороликами", – говорится в документе.

Ранее россиян предупредили о вреде соленого попкорна в большом количестве. Это повышает нагрузку на почечную и сердечно-сосудистую системы, а также приводит к отекам и аллергии.

Особенно вредным эксперты считают попкорн с большим количеством вкусовых добавок.