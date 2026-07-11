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Оман и Иран продолжат переговоры по безопасности в Ормузском проливе, сообщил оманский МИД после встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран в Маскате.

В ведомстве отметили, что страны приняли решение продолжить обсуждения на техническом и политическом уровнях для достижения нужных договоренностей в соответствии с международным правом.

Также указано, что переговоры главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди и главы МИД Ирана Аббаса Арагчи состоялись "на фоне последствий недавних событий" в регионе.

В субботу, 11 июля, в Омане проходят консультации по Ирану, в которых США не принимают участия лично, однако поддерживают контакт в удаленном режиме с представителями Катара и Омана.

По словам американского лидера Дональда Трампа, Иран попросил о продолжении мирных переговоров. Предполагается, что группы делегаций по техническим вопросам Ирана и Соединенных Штатов начнут новый раунд обсуждений 12 июля.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля – США и Израиль ударили по Ирану, после чего он атаковал еврейское государство и американские базы в регионе.

Стороны заключили временное перемирие в апреле, а в июне подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в ночь на 9 июля американские силы снова ударили по Исламской Республике, что стало ответом на атаку иранских военных на суда в Ормузском проливе.

