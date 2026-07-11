Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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11 июля, 17:56 (обновлено 11.07.2026 18:00)

Транспорт

Трамваи задерживаются в районе Курского вокзала из-за дерева на пути

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Верхнем Сусальном переулке, в районе остановки "Курский вокзал", из-за дерева на пути задерживаются трамваи трех маршрутов, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Речь идет о маршрутах № 2, 4 и 32. В ведомстве подчеркнули, что маршруты могут быть временно изменены, а пассажирам необходимо быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Позже в Дептрансе добавили, что движение трамваев было восстановлено.

Ранее на Русаковской улице на востоке столицы трамваи ходили с отставанием от графика из-за задымления одного из вагонов на маршруте. Задерживались трамваи № Т1, 4, 7, 43.

В результате случившегося никто не пострадал – водитель остановил транспортное средство и высадил пассажиров. Поврежденный трамвай был убран с путей, а движение было восстановлено.

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