Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июля, 20:56

Происшествия

Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 4 333

Фото: ТАСС/Михаил Макеев

Число жертв землетрясений в Венесуэле выросло до 4 333, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в ходе пресс-конференции, которую показал телеканал VTV.

Ранения получили 16 740 человек, а 6 462 человек были спасены. Кроме того, 86 794 семьям оказали помощь.

В Венесуэле развернули 94 временных лагеря, где сейчас находятся 18 437 человек. В настоящий момент без жилья остаются 17 907 человек.

Во время землетрясения оказались повреждены 856 зданий, из которых полностью обрушились 190. Помимо этого, было зафиксировано 1 202 афтершока.

Для того, чтобы ликвидировать последствия землетрясения, были задействованы 31 837 сотрудников экстренных служб, свыше 30 тысяч добровольцев и 2 422 иностранных спасателя.

24 июня в Венесуэле была зафиксирована серия подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Прошедшее землетрясение стало самым сильным в стране за последние 126 лет. Колебания земной коры ощущались в столице Каракасе и других регионах, что привело к массовым разрушениям жилого фонда и инфраструктуры.

Среди пострадавших – трое россиян, у которых выявили травмы легкой и средней тяжести. Россия, в свою очередь, направила Венесуэле лекарства, продовольствие, палатки и предметы первой необходимости, а также группу специалистов для устранения последствий стихийного бедствия. Глава министерства иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль поблагодарил российский кабмин и директора латиноамериканского департамента МИД РФ Александра Щетинина.

Читайте также


происшествияза рубежом

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика