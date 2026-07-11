Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 4 333

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Число жертв землетрясений в Венесуэле выросло до 4 333, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в ходе пресс-конференции, которую показал телеканал VTV.

Ранения получили 16 740 человек, а 6 462 человек были спасены. Кроме того, 86 794 семьям оказали помощь.

В Венесуэле развернули 94 временных лагеря, где сейчас находятся 18 437 человек. В настоящий момент без жилья остаются 17 907 человек.

Во время землетрясения оказались повреждены 856 зданий, из которых полностью обрушились 190. Помимо этого, было зафиксировано 1 202 афтершока.

Для того, чтобы ликвидировать последствия землетрясения, были задействованы 31 837 сотрудников экстренных служб, свыше 30 тысяч добровольцев и 2 422 иностранных спасателя.

24 июня в Венесуэле была зафиксирована серия подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Прошедшее землетрясение стало самым сильным в стране за последние 126 лет. Колебания земной коры ощущались в столице Каракасе и других регионах, что привело к массовым разрушениям жилого фонда и инфраструктуры.

Среди пострадавших – трое россиян, у которых выявили травмы легкой и средней тяжести. Россия, в свою очередь, направила Венесуэле лекарства, продовольствие, палатки и предметы первой необходимости, а также группу специалистов для устранения последствий стихийного бедствия. Глава министерства иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль поблагодарил российский кабмин и директора латиноамериканского департамента МИД РФ Александра Щетинина.

