Желтый уровень погодной опасности продлен в Московском регионе на сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве и Подмосковье на сутки продлен желтый уровень погодной опасности из-за сильных осадков, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Теперь он будет действовать до 21:00 воскресенья, 12 июля.

Ранее на столицу обрушился очень сильный ливень, который прошел в пределах Бульварного кольца, на востоке и юго-востоке, а также на севере. Дождь, гроза, град и ветер с порывами до 15–20 метров в секунду сохранятся до конца суток субботы, 11 июля. Местами может выпасть до 20 миллиметров осадков.

Кроме того, в Москве фиксируются случаи падения деревьев и повреждений конструкций. На улицах дежурят спецтехника и бригады ГУП "Мосводосток", а также специалисты и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний.

