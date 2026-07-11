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11 июля, 18:41

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The Times : в НАТО опровергли предположения о подготовке РФ к атаке на Прибалтику

В НАТО опровергли предположения о подготовке РФ к атаке на Прибалтику

Фото: 123RF.соm/lutsenko

Военно-политическое руководство НАТО не видит свидетельств того, что Россия готовится напасть на страны Балтии в 2030 году, сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в Альянсе.

По его словам, он видит никаких признаков, которые доказывали бы, что Москва заинтересована в конфликте с НАТО. В СМИ подчеркнули, что лидеры западных стран используют "российскую угрозу", чтобы оправдать рост военных расходов.

В итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре сказано, что Россия "представляет долгосрочную угрозу" для Альянса. В частности, РФ якобы угрожает стабильности и безопасности евроатлантического сообщества. Также сохраняется угроза терроризма.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это является еще одним проявлением агрессии Альянса, а также вынуждает Москву продолжать оставаться сильной и последовательно проводить свою политику.

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