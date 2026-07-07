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Желание НАТО милитаризоваться до предела закончится поражением. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

"<...> Если они хотят до предела милитаризироваться, когда-то это все закончится просто поражением в их гонке за собственным превосходством", – передает РИА Новости слова главы ведомства.

По его словам, в Европе уже не могут скрыть печальное состояние экономики, в том числе немецкой. Социальная сфера страдает, а гражданская экономика "бежит" в США, где условия более благоприятные для бизнеса, добавил Лавров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что НАТО вместе с Украиной готовятся создать оружие для массированного поражения российских авиабаз, в том числе в глубине страны. Она сослалась на опубликованный тендер по разработке новых систем вооружений на основе опыта боевых действий.

Более того, подчеркнула дипломат, речь идет и о разработке оружейных средств для долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиационных баз.