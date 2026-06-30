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Риск вовлечения европейских стран в конфликт с Россией может появиться до 2030 года. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Он отметил, что на сегодня проблема не только в том, что Европа целенаправленно готовится к войне и проводит активную милитаризацию, используя в качестве повода нарратив о якобы агрессивной России.

"Проблема еще и в том, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше, вне зависимости от того, хочет этого кто-то или нет", – цитирует Полянского РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что европейские государства намерены к 2030 году достичь уровня боеготовности, достаточного для противостояния с Россией. Министр отметил, что политические элиты Европы вложили в линию на конфронтацию свой "политический капитал", а совокупные расходы на поддержку Киева, а также на увеличение военных бюджетов Евросоюза и НАТО составили сотни миллиардов долларов.

Альянс совместно с Украиной также готовится создать оружие, которое будет использоваться для массированного поражения российских авиабаз, в том числе в глубине страны, заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.