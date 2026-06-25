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Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично назвала президента Украины Владимира Зеленского "повелителем европейских мух". Об этом она заявила на брифинге.

Такой фразой дипломат прокомментировала заявление украинского лидера о том, что Киев сам определит представителя Европы на возможных переговорах с Москвой.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Евросоюз предпринимал попытки установить контакты с российской стороной. Однако подробностей он не привел.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что реальной целью европейских лидеров являются не переговоры, а спасение власти Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с Москвой.