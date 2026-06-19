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01:32

Политика

Саммит ЕС не согласовал кандидатуру переговорщика с Россией

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Участники саммита Евросоюза не смогли определить подходящего кандидата на роль переговорщика с Россией. Об этом свидетельствует итоговый документ встречи.

На мероприятии также не были согласованы параметры возможного диалога с Москвой. Вместо этого страны ЕС лишь в очередной раз призвали к немедленному перемирию на Украине без предварительных условий.

В документе также упоминается ужесточение антироссийских санкций, скорое принятие 21-го пакета рестрикций и расширение военных поставок Украине.

Ранее Евросоюз ввел дополнительные санкции против России, включив в черный список более 80 физлиц и организаций. В частности, в санкционный перечень вошел российский адвокат и экс-омбудсмен Павел Астахов. Поясняется, что это связано с его "активным присутствием в российских СМИ, поддерживающих государственную линию", а также поездками в Донбасс.

Между тем Еврокомиссия выпустила рекомендацию, которая запрещает выдачу новых мультивиз россиянам. Теперь граждане России должны подавать заявления на новую визу каждый раз перед поездкой в ЕС. Исключение сделано только для близких родственников жителей стран Шенгена и работников транспорта.

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