03 августа, 13:31Политика
Борис Надеждин сообщил, что находится за пределами России
Фото: телеграм-канал "Надеждин" (Борис Надеждин признан иноагентом в РФ)
Политик Борис Надеждин (признан в РФ иноагентом), заявил в своем телеграм-канале, что находится за пределами России.
Он публиковал видео, в котором стоит на фоне Эйфелевой башни.
"Я жив и на свободе. Увы, пока не в России", – сказал политик в ролике.
Надеждина внесли в реестр иностранных агентов в июле. По информации Минюста, политик участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций, а также распространял фейки о решениях российских властей и избирательной системы страны. Помимо этого, он призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.
13 июля стало известно, что его задержали. За демонстрацию экстремистской символики политику грозило до 15 суток ареста, но в тот же день его отпустили.
Кроме того, 16 июля он сообщал, что ему запретили выезд за границу. Защита Надеждина посчитала такое решение незаконным.