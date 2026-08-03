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03 августа, 13:31

Политика

Борис Надеждин сообщил, что находится за пределами России

Фото: телеграм-канал "Надеждин" (Борис Надеждин признан иноагентом в РФ)

Политик Борис Надеждин (признан в РФ иноагентом), заявил в своем телеграм-канале, что находится за пределами России.

Он публиковал видео, в котором стоит на фоне Эйфелевой башни.

"Я жив и на свободе. Увы, пока не в России", – сказал политик в ролике.

Надеждина внесли в реестр иностранных агентов в июле. По информации Минюста, политик участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций, а также распространял фейки о решениях российских властей и избирательной системы страны. Помимо этого, он призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.

13 июля стало известно, что его задержали. За демонстрацию экстремистской символики политику грозило до 15 суток ареста, но в тот же день его отпустили.

Кроме того, 16 июля он сообщал, что ему запретили выезд за границу. Защита Надеждина посчитала такое решение незаконным.

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