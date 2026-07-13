Политик Борис Надеждин сообщил о своем задержании

Фото: ТАСС/Сергей Булкин (Борис Надеждин признан в РФ иноагентом)

Правоохранители провели задержание политика Бориса Надеждина (признан в РФ иноагентом). Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

В настоящее время его везут в отдел в Долгопрудном.

Надеждин пополнил перечень иностранных агентов Минюста России в начале июля. Причиной для внесения в соответствующий список стало его участие в создании и распространении материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной в стране.

Более того, политик распространял недостоверную информацию о действиях российских властей и об избирательной системе. Также известно о его призывах к участию в несогласованных митингах и пикетах.