Лукашенко призвал активнее использовать древесные пеллеты для отопления Белоруссии

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Для отопления Белоруссии необходимо использовать местные виды топлива, включая древесные пеллеты, в то время как природный газ следует рассматривать как резервный источник энергии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Глава страны в ходе рабочей поездки в Могилевскую область посетил реконструированный агросервис в Шкловском районе. Там ему рассказали, что котельная комплекса работает на древесных пеллетах.

Лукашенко поддержал эту практику, отметив, что в Белоруссии много местного древесного сырья, которое нужно эффективно перерабатывать и использовать. Белорусский лидер также обратил внимание на достаточное количество заводов для этого.

"Постепенно, настойчиво надо переходить на отопление пеллетами, дровами и прочим. Вон у поляков сейчас заоблачные цены на пеллеты. <...> Пеллеты надо здесь (использовать. – Прим. ред.). Надо топить в Белоруссии", – сказал президент республики.

Между тем в России начал действовать ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов. Новые требования позволяют снизить теплопотребление зданий и сделать его экономичнее.

Обновленные нормы предусматривают автоматическое управление отоплением с возможностью дистанционного контроля температуры, программирования режимов обогрева и учета потребления тепла. ГОСТ касается проектировщиков, застройщиков, управляющих компаний и производителей климатического оборудования, которые обязаны учитывать технические требования при разработке проектов и выборе оборудования.