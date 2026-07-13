Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июля, 15:40

Политика

Лукашенко призвал активнее использовать древесные пеллеты для отопления Белоруссии

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Для отопления Белоруссии необходимо использовать местные виды топлива, включая древесные пеллеты, в то время как природный газ следует рассматривать как резервный источник энергии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Глава страны в ходе рабочей поездки в Могилевскую область посетил реконструированный агросервис в Шкловском районе. Там ему рассказали, что котельная комплекса работает на древесных пеллетах.

Лукашенко поддержал эту практику, отметив, что в Белоруссии много местного древесного сырья, которое нужно эффективно перерабатывать и использовать. Белорусский лидер также обратил внимание на достаточное количество заводов для этого.

"Постепенно, настойчиво надо переходить на отопление пеллетами, дровами и прочим. Вон у поляков сейчас заоблачные цены на пеллеты. <...> Пеллеты надо здесь (использовать. – Прим. ред.). Надо топить в Белоруссии", – сказал президент республики.

Между тем в России начал действовать ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов. Новые требования позволяют снизить теплопотребление зданий и сделать его экономичнее.

Обновленные нормы предусматривают автоматическое управление отоплением с возможностью дистанционного контроля температуры, программирования режимов обогрева и учета потребления тепла. ГОСТ касается проектировщиков, застройщиков, управляющих компаний и производителей климатического оборудования, которые обязаны учитывать технические требования при разработке проектов и выборе оборудования.

Читайте также


политикаэкономиказа рубежом

Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением?

Специалисты уверены: подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор

Читать
закрыть

Что обострение конфликта на Ближнем Востоке означает для РФ?

Эксперты уверены: главный риск – глобальная неопределенность

Читать
закрыть

Сколько стоит подготовка первоклассника к школе в 2026 году?

В среднем сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей

Итоговая цена зависит от региона, требований школы и выбора производителей

Читать
закрыть

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика