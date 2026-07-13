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13 июля, 15:28

Культура

Дирижер Спиваков выступит в Доме музыки в сентябре впервые после болезни

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Первое выступление народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова после болезни состоится в его день рождения, 12 сентября, в Доме музыки. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала его супруга Сати.

"В Доме музыки уже заявлен концерт с Алисой Бруновной Фрейндлих, который 21 июня пришлось отменить по болезни", – уточнила Спивакова.

По ее словам, сейчас дирижер находится в отпуске. Затем маэстро отправится на гастроли и выступит на фестивале пианиста, народного артиста России Дениса Мацуева в Иркутске.

Супруга артиста также добавила, что восстановление Спивакова после выписки проходит успешно.

О госпитализации народного артиста СССР 19 июня сообщил митрополит Иларион. Тогда священнослужитель заявил, что у Спивакова подозрение на инсульт. Однако позже эта информация не подтвердилась.

Жена Спивакова пояснила, что слова о подозрении на недуг были поданы неверно из-за "испорченного телефона". По ее словам, никаких угроз жизни Спивакова не было. Причиной госпитализации стала пневмония.

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