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Народный артист СССР Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт, сообщил митрополит Иларион в своем телеграм-канале.

"Просьба молиться о здравии Владимира Спивакова. Подозрение на инсульт, отвезли на скорой в больницу. Подаждь, Господи, здравие рабу Твоему Владимиру, воздвигни его от одра болезни", – написал он.

Ранее сообщалось о госпитализации заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. В СМИ изначально распространилась информация, что она попала в реанимацию.

Причиной, как затем стало известно, послужили последствия ОРВИ. Позднее племянник Тарасовой заявил, что она идет на поправку.