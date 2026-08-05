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05 августа, 15:38

Город

Более 300 карпов выпустили в пруды на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Более 300 карпов выпустили в каскад Каменских прудов на ВДНХ в рамках эколого-просветительской акции в честь 11-летия "Москвариума". Об этом сообщила пресс-служба выставки.

Присутствующие на событии увидели процесс зарыбления и узнали о роли карпов в поддержании экологического равновесия городских водоемов.

Акция организована совместно с "Москвариумом", ВДНХ и ФГБУ "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов". Также в ней принимает участие Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства.

"Карпы имеют важное символическое значение в разных культурах: в Японии они олицетворяют силу духа и настойчивость, в Китае символизируют удачу и процветание, в странах Центральной Европы ассоциируются с богатством и достатком", – указано в сообщении.

Пресс-служба подчеркнула, что зарыбление карпами также носит символический жест, говорящий о пожелании благополучия городу.

Ранее в "Москвариуме" появились светящиеся рыбы, известные как глофиш. Яркая окраска флуоресцентных тернеций проявляется благодаря встроенному в ДНК гену, заимствованному у кораллов и медуз. Под ультрафиолетом тернеции начинают излучать яркое сияние.

Мальки розового амфиприона появились в Московском зоопарке впервые за 15 лет

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