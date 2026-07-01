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01 июля, 14:29

Город

Черный паку Петрович переехал из столичного бизнес-центра в "Москвариум"

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Черный паку по кличке Петрович, который много лет жил в небольшом аквариуме столичного бизнес-центра, обрел новый дом. Благодаря неравнодушным гражданам и совместной работе специалистов тропическая рыба теперь содержится в "Москвариуме" на ВДНХ, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Петрович около 10 лет назад поселился в аквариуме бизнес-центра на Марксистской улице. За это время он вырос, и размеры аквариума перестали ему соответствовать. Посетители и сотрудники рассказывали, что рыбе было тяжело свободно двигаться.

История черного паку получила широкий общественный резонанс после того, как видео с рыбой разошлось в соцсетях и СМИ. Москвичи начали беспокоиться об условиях содержания рыбы и призвали найти для нее более подходящее место. На ситуацию отреагировали сотрудники "Москвариума" и предложили принять Петровича.

Специалисты обеспечили безопасные условия транспортировки и доставили Петровича в центр океанографии и морской биологии. Там его приняли ветеринары и сотрудники аквариумной службы.

Позднее рыбу поместили в карантинный аквариум для наблюдения за его состоянием. Адаптация к новым условиям прошла успешно и раньше запланированного срока. В настоящее время Петрович находится в большом аквариуме "Затопленный лес" с другими водными обитателями, уточнила руководитель биологического департамента центра океанографии и морской биологии "Москвариум" Ирина Мейнцер.

Условия содержания тропической рыбы максимально приближены к естественной среде: достаточно места для свободного плавания, богатый подводный мир и компания других паку. После 10 лет одиночного содержания Петрович впервые получил возможность находиться с сородичами.

Понаблюдать за Петровичем и другими рыбами можно на mos.ru. Трансляции в экспозиции "Затопленный лес" ведутся каждый день с 10:00 до 22:00. В остальное время доступны записи прямых эфиров. Кроме того, зрители смогут увидеть русалку. Встретить ее можно во время шоу в 14:00, 15:00 и 16:00 в субботу, а также в 15:00, 16:00 и 17:00 в воскресенье.

Специалисты "Москвариума" спасли рыбу из бизнес-центра на Марксистской улице

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