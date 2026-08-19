Имя Героя СССР Василия Трушечкина предложили присвоить проезду в районе Бирюлево Восточное

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Жители района Бирюлево Восточное на юге столицы выступили с инициативой присвоить Проектируемому проезду № 5437 имя Героя Советского Союза Василия Григорьевича Трушечкина. Идею обсудили на встрече активных жителей, которая состоялась 19 августа.

Важность увековечивания памяти о героях, внесших вклад в защиту и развитие страны, отметил депутат Государственной Думы РФ Евгений Нифантьев. Он рассказал о подвиге младшего лейтенанта Трушечкина на поле боя и его роли в развитии науки.

"В сентябре 1943 года в ходе Черниговско-Припятской наступательной операции при форсировании Десны во главе штурмовой группы Трушечкин переправился через реку не замеченным для нацистов. Враг был с ходу выбит с позиций передового охранения, после чего младший лейтенант повел красноармейцев в новую атаку. В том бою он получил тяжелое ранение, но продолжал сражаться. Штурмовая группа заняла вражескую траншею и закрепилась в ней. На отвоеванный плацдарм стали переправляться стрелковые роты. Трушечкину было присвоено звание Героя Советского Союза. Имя Василия Григорьевича связано с историей юга Москвы. Он почти 30 лет возглавлял институт садоводства в районе Бирюлево Восточное, где воспитал плеяду ученых и внес огромный вклад в развитие отрасли, опубликовав более 250 научных трудов. Поэтому предложение присвоить Проектируемому проезду № 5437 имя Василия Трушечкина – это важная инициатива по отражению подвига и труда героя в городской топонимике", – подчеркнул парламентарий.

Институт садоводства на Загорьевской улице, который возглавлял Трушечкин, сегодня представляет собой федеральный научный селекционно-технологический центр садоводства и питомниководства. Благодаря труду ученого учреждение было оснащено новейшим оборудованием для своего времени и укомплектовано высококвалифицированными кадрами. Научные разработки стали широко внедрять за пределами Московского региона.

Василий Григорьевич много внимания уделял решению социальных вопросов работников. Его стараниями строилось жилье для сотрудников, развивалась инфраструктура поселка Загорье. За многолетнее служение Родине и свою работу Трушечкин был награжден орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й степени, Дружбы народов, а также различными медалями. В 2000 году ему была присуждена Государственная премия РФ в области науки и техники.

Проектируемый проезд № 5437 тянется от 6-й Радиальной улицы до Проектируемого проезда № 893. Он находится неподалеку от Проектируемого проезда № 5108, который соединяет районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Ранее благодаря инициативе жителей ЮАО и опросу на портале "Активный гражданин" он получил название "улица Героев-Железнодорожников". Предложение поддержали свыше 116 тысяч москвичей.

Ранее безымянному проезду в районе Щукино было присвоено наименование улица Академика Зильбера – выдающегося ученого-микробиолога, создателя советской школы медицинской вирусологии, академика Академии медицинских наук СССР Льва Зильбера. Проезд проходит между улицами Живописной и Гамалеи, вдоль дома 25 на улице Гамалеи.

