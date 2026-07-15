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15 июля, 12:26

Мэр Москвы

В районе Щукино появится улица Академика Зильбера

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Безымянному проезду в районе Щукино присвоено наименование улица Академика Зильбера. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Проезд проходит между улицами Живописной и Гамалеи, вдоль дома 25 на улице Гамалеи. Новая улица столицы названа в память о выдающемся ученом-микробиологе, создателе советской школы медицинской вирусологии академике Академии медицинских наук СССР Льве Зильбере.

Он родился в 1894 году в Новгородской губернии. В 1920-е и 1930-е годы он работал в Наркомздраве СССР, руководя ликвидацией вспышек брюшного тифа, чумы, оспы в разных регионах государства. Также он возглавлял экспедицию по изучению клещевого энцефалита, предложив методы борьбы с ним.

Зильбер трудился в Институте микробиологии имени С. Н. Виноградского РАН, НИИ вирусологии Академии медицинских наук СССР. В 1961 году создал первый в стране отдел общей иммунологии и онкологии. Также он участвовал в рабочей группе Всемирной организации здравоохранения по раку. Умер 10 ноября 1966 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Ранее жители района Чертаново Северное обсудили возможные новые названия Проектируемого проезда № 5464. Среди рассматриваемых вариантов – проезд Льва Карловича Дюбека, проезд архитектора Меерсона и проезд архитектора Посохина. Уточнялось, что с фамилией Дюбека связан проект экспериментального микрорайона Северное Чертаново.

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