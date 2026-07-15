Житель Югры написал фамилию наоборот ради избавления от кредита

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Житель Сургута изменил фамилию, чтобы скрыться и не закрывать кредитный долг. Однако его нашли и призвали к ответственности. Об этом сообщила пресс-служба судов Югры.

Коллекторская организация обратилась в городской суд и потребовала взыскать задолженность по кредитному договору. Речь шла о сумме порядка 130 тысяч рублей. Заявители сообщили, что должник умер, поэтому деньги нужно потребовать у наследников. Их должен был установить суд.

"При установлении факта смерти заемщика, определения наследников и наследственного имущества суд выяснил, что должник не умер, а сменил свою фамилию, имя и отчество Полишко И. А. на Окшилоп А. И.", – говорится в сообщении.

То есть человек написал свою фамилию наоборот и поменял имя и отчество местами. Представители суда отметили, что смена инициалов не снимает с ответчика обязательств. Коллекторам отказали в замене этого человека на наследников. Решение суда уже вступило в силу.

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