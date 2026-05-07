Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 14:20

Происшествия
Главная / Новости /

The Guardian: в Нью-Йорке 28-летняя девушка выдала себя за 16-летнюю ради учебы в школе

В Нью-Йорке 28-летняя девушка выдала себя за 16-летнюю ради учебы в школе

Фото: 123RF.com/nomadsoul1

В Нью-Йорке 28-летняя девушка выдала себя за 16-летнюю, чтобы учиться в средней школе под вымышленным именем, сообщает The Guardian.

Теперь против Кейси Клаассен возбуждено дело по статье о преступном подражании второй степени и вторжении на чужую территорию.

По версии следствия, 13 апреля она поступила в одну из школ Бронкса, представившись несовершеннолетней Шамарой Рашад. В анкете девушка указала 2010 год рождения и сообщила о недавнем переезде из Огайо.

Обман раскрылся, когда директор школы нашел ее страницу в соцсетях с реальным возрастом. После этого Клаассен призналась, что подруга посоветовала ей солгать ради получения дополнительной государственной помощи.

Ее арестовали 27 апреля прямо в здании школы, но позже отпустили без залога. В суде девушка не признала вину. Следующее слушание назначено на 15 июня. Какое именно наказание ей грозит, не уточняется.

Ранее управляющего недвижимостью в Гонконге приговорили к 18 годам тюрьмы за то, что в течение 10 лет систематически присваивал деньги. С 2011 по 2021 год он добавлял лишний ноль к уже подписанным чекам на возмещение расходов, после чего обналичивал увеличенные суммы.

Читайте также


судыпроисшествияза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика