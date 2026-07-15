Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре до конца суток

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Гроза и сильный ветер могут накрыть Москву до конца суток 15 июля. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства столицы в мессенджере MAX.

Согласно прогнозам, непогода придет в столицу в ближайшие часы. Местами пройдет кратковременный дождь, а порывы ветра могут усилиться до 15 метров в секунду.

Жителям и гостям Москвы посоветовали быть внимательными в непогоду. Как напомнили в ГУ МЧС по столице, не следует укрываться под деревьями, а также парковать под ними машины. Также рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

В случае необходимости горожане и туристы могут обратиться за помощью по телефонам 101 и 112, а также по единому телефону доверия управления МЧС по Москве 8 (495) 637-31-01.

На 16 июля в Московском регионе объявлен желтый уровень погодный опасности из-за ветра. Тем не менее во второй половине недели, согласно прогнозам, в столице установится теплая и комфортная погода. Осадков в период с 17 по 19 июля не ожидается.