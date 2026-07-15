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15 июля, 11:11

Общество

Приятная для отдыха погода придет в Москву в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Во второй половине недели установится теплая и комфортная погода в Москве. Об этом RT сообщила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, с пятницы по воскресенье (17–19 июля) осадков не ожидается, а ночи постепенно станут теплее. Если в ночь на пятницу в Москве прогнозируется плюс 12–14 градусов, то в выходные температура ночью составит уже плюс 16–18 градусов.

В пятницу днем воздух в столице прогреется до плюс 21–23 градусов, по области – до плюс 25 градусов. При этом сохранится плотный северный ветер.

В субботу и воскресенье, по прогнозу синоптика, дневная температура в Москве повысится до плюс 25–26 градусов. Кроме того, по словам синоптика, во второй половине недели погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления.

"То есть погода будет приятной для отдыха", – отметила Позднякова.

Ранее сообщалось, что ночь на пятницу, 17 июля, станет самой холодной в Москве за последнее время. Воздух охладится до 12 градусов, рассказала синоптик Позднякова.

При этом днем похолодания не предвидится. Температура воздуха будет соответствовать климатической норме и составит 20–25 градусов.

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